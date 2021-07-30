В Гаджигабуле столкнулись два автомобиля, много пострадавших

В Гаджигабуле произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на центральной улице города Гаджигабул.

В результате столкновения автомобиля марки "ВАЗ 2106", управляемого жителем Гаджигабула Годжаевым Эльшаном Зайеддин оглу (1986 г.р.), с автомобилем марки "Hyundai", управляемым жительницей Ширвана Аббасовой Натигой Тейюб гызы (1982 г.р.), водитель "ВАЗ 2106" погиб на месте, 6 человек получили травмы.

Пострадавшие - жители Гаджигабула Годжаев Немат Габил оглу (2008 г.р.), 37-летняя Годжаева Парвин Габил гызы, Годжаев Ахмед Эльшан оглу (2012 г.р.), Годжаева Ругия Эльшан гызы (2011 г.р.) и водитель автомобиля марки "Hyundai" были госпитализированы в Центральную больницу города Ширван. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Ведется расследование.