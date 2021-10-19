https://news.day.az/society/1393684.html Необычная авария в Баку - ВИДЕО
Необычная авария в Баку - ВИДЕО
В Баку произошла необычная авария с автомобилем.
Day.Az со ссылкой на Lent.az опубликовал кадры произошедшей аварии.
Водитель Chevrolet хотел сдать назад. В это время находившийся на территории мужчина пытался направить его. Однако водитель, судя по всему, по какой-то причине забыл переключить селектор коробки передач на режим "драйв", в результате чего автомобиль съехал в глубокую яму.
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