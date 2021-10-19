Необычная авария в Баку

В Баку произошла необычная авария с автомобилем.

Day.Az со ссылкой на Lent.az опубликовал кадры произошедшей аварии.

Водитель Chevrolet хотел сдать назад. В это время находившийся на территории мужчина пытался направить его. Однако водитель, судя по всему, по какой-то причине забыл переключить селектор коробки передач на режим "драйв", в результате чего автомобиль съехал в глубокую яму.