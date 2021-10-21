В одном из районов Азербайджана приостановлена подача газа

Приостановлено газоснабжение Зардабского района. Об этом сообщает ПО "Азеригаз", передает Day.Az.

В управлении Qaz İxrac ("Экспорт газа") отметили, что трактор повредил магистральный газопровод высокого давления Уджар-Зардаб.

Из-за возникшей утечки сегодня с 13:00 до завершения работ приостановлено газоснабжение Зардабского района (город, поселок и 34 села).

ПО "Азеригаз" приносит извинения абонентам за временные неудобства.