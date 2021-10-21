https://news.day.az/society/1394386.html В одном из районов Азербайджана приостановлена подача газа
В одном из районов Азербайджана приостановлена подача газа
Приостановлено газоснабжение Зардабского района. Об этом сообщает ПО "Азеригаз", передает Day.Az.
В управлении Qaz İxrac ("Экспорт газа") отметили, что трактор повредил магистральный газопровод высокого давления Уджар-Зардаб.
Из-за возникшей утечки сегодня с 13:00 до завершения работ приостановлено газоснабжение Зардабского района (город, поселок и 34 села).
ПО "Азеригаз" приносит извинения абонентам за временные неудобства.
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