Азербайджанский врач оценил опасность нового штамма коронавируса AY.4.2

На новый штамм коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма "дельта", необходимо обратить особое внимание.

Об этом сказал во вторник Trend азербайджанский врач-инфекционист Ниджат Азимли, передает Day.Az.

По его словам, новый штамм заставил ученых бить тревогу. После Великобритании он выявлен уже в США и Израиле. Израильский минздрав заявил, что впервые этот штамм, которым был инфицирован ребенок, прибывший из Молдовы, в настоящее время обнаружен у шести человек. Израильские специалисты считают, что штамм AY.4.2 в 15 раз заразнее "дельты".

"Пока известно, что уровень заражаемости нового штамма выше, чем у штамма "дельта". Кроме того, у представителей младших возрастных групп он вызывает клинические осложнения. Поэтому к данной мутации следует относиться гораздо серьезнее", - сказал Азимли.