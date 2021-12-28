https://news.day.az/society/1420939.html В Азербайджане снимут сериал о Гаджи Зейналабдине Тагиеве
В Азербайджане снимут сериал о Гаджи Зейналабдине Тагиеве
Планируются съемки сериала о Гаджи Зейналабдине Тагиеве.
Об этом сказал во вторник министр культуры Азербайджана Анар Керимов на пресс-конференции на тему "Министерство культуры: Цели и итоги 2021 года", передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.
Он отметил, что съемки сериала будут осуществлены совместно министерством культуры и Baku Media Center.
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