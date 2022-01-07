В Азербайджане создадут центр по восстановлению памятников

В 2022 году в Азербайджане предусмотрено создание центра по восстановлению памятников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Азад Джафарли в пятницу на пресс-конференции об итогах деятельности ведомства в 2021 году и планах на 2022 год.

По его словам, в этом центре будут проводиться тренинги для специалистов, участвующих в процессе восстановления памятников.

Джафарли отметил, что цель состоит в ознакомлении молодых специалистов в этой сфере с наиболее передовыми подходами и тенденциями.

Он добавил, что в центре, который планируется создать в этом году, будут проходить как теоретические занятия, так и практические, с привлечением опытных специалистов данной сферы.