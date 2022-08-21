https://news.day.az/society/1488735.html Пожар на рынке в Джалилабаде
Пожар на рынке в Джалилабаде
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании на рынке в Гёйтепе Джалилабадского района.
Как передает Day.Az, на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
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