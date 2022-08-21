Пожар на рынке в Джалилабаде

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании на рынке в Гёйтепе Джалилабадского района.

Как передает Day.Az, на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.