Задержан иностранец, призывавший к террору в отношении судей по «Гянджинскому делу»

10 июля 2018 года в городе Гянджа группой религиозных радикалов были совершены акты насилия, направленные на нарушение общественного порядка, сопровождавшиеся массовыми беспорядками, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, нанесением им телесных повреждений различной степени тяжести, умышленным убийством двух полицейских. В связи с поступившей в Верховный суд Азербайджана информацией по данному факту в Службе государственной безопасности было проведено соответствующее расследование.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Службы государственной безопасности Азербайджана.

В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по статье 214-2 (открытые призывы к терроризму) УК АР, было установлено что с профиля иностранного гражданина Байрамова Мухандиса Алеши оглу в социальной сети Facebook была размещена публикация с фотографиями вынесших приговоры в связи с массовыми беспорядками в городе Гянджа судей, с призывами к их убийству. Байрамов был объявлен в розыск.

Вследствие мероприятий, проведенных Службой государственной безопасностий, Мухандис Байрамов был задержан и арестован, расследование уголовного дела в отношении него завершено и направлено в суд для рассмотрения.