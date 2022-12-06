Освобождены еще 10 человек по "Тертерскому делу"

Освобождены еще 10 человек по т.н. "Тертерскому делу".

Как сообщалось ранее, возвращенные в суд три уголовных дела в отношении 19 лиц, осужденных по обвинению в государственной измене и другим статьям, были пересмотрены Пленумом Верховного суда Азербайджанской Республики в связи с вновь открывшимися обстоятельствами на основании обращения прокуратуры, решения по ним отменены, дела возвращены в соответствующие суды, сообщили во вторник Day.Az в Генпрокуратуре.

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