https://news.day.az/society/1517070.html Освобождены еще 10 человек по "Тертерскому делу" - Генпрокуратура
Освобождены еще 10 человек по "Тертерскому делу" - Генпрокуратура
Освобождены еще 10 человек по т.н. "Тертерскому делу".
Как сообщалось ранее, возвращенные в суд три уголовных дела в отношении 19 лиц, осужденных по обвинению в государственной измене и другим статьям, были пересмотрены Пленумом Верховного суда Азербайджанской Республики в связи с вновь открывшимися обстоятельствами на основании обращения прокуратуры, решения по ним отменены, дела возвращены в соответствующие суды, сообщили во вторник Day.Az в Генпрокуратуре.
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