ГЭЦ Азербайджана об итогах экзаменов в магистратуру

На экзамене в магистратуру 1 человек показал максимально возможный результат, набрав 100 баллов.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в Государственном экзаменационном центре Азербайджана (ГЭЦ).

Было отмечено, что из 18 724 бакалавров, зарегистрировавшихся для участия в экзамене, 255 не явились на экзамен.

Бакалавры, результаты которых на вступительном экзамене соответствуют условиям конкурса, допускаются к выбору специальности.

С 24 февраля 2023 года ГЭЦ организует онлайн-апелляционный процесс (по телефону) для рассмотрения апелляций, связанных с результатами экзаменов.