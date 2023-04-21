В рамках программы PASHA Holding "Родина защищает детей героев" семьям шехидов доставляются праздничные подарки по случаю праздника Рамазан

Как сообщалось ранее, PASHA Holding начал реализацию программы социальной поддержки детей в возрасте до 18 лет героев, ставших шехидами в 44-дневной Отечественной войне. В рамках программы предусмотрено вручение праздничных подарков детям семей шехидов по случаю Нового года, праздников Новруз, Гурбан, Рамазан и Дня Победы от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.

Указанным семьям шехидов подарки к празднику Рамазан доставляются сетью супермаркетов Bravo при поддержке волонтеров Общественного объединения "Региональное развитие". Праздничные подарки включают в себя наборы различных продуктов питания. Проект охватывает детей в возрасте до 18 лет лиц, ставших шехидами в 44-дневной Отечественной войне, а также в послевоенный период, в результате армянской провокации в сентябре 2022 года, в общей сложности более 800 семей.

Напомним, что текущая программа также включает в себя сферы образования и здравоохранения. Так, в рамках программы, организованной PASHA Holding и ее дочерними компаниями для детей в возрасте до 18 лет героев, ставших шехидами в 44-дневной Отечественной войне, дети также обеспечены расширенным страховым пакетом, который предусматривает, помимо прочих услуг, стоматологические услуги, обследование и лечение хронических заболеваний. В то же время в рамках программы планируется вручение школьных принадлежностей детям шехидов в новом учебном году.