https://news.day.az/society/1580429.html Gucci, Burberry и Moncler у ног азербайджанского ребенка
Gucci, Burberry и Moncler у ног азербайджанского ребенка
Азербайджанец Мушфиг Гусейнов, которому год и три месяца, стал лицом известных брендов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, ребенок, чьи фотографии набрали более 250 миллионов просмотров в социальных сетях, привлек внимание крупных компаний. Они обратились с предложением к семье мальчика, и таким образом Мушфиг стал лицом трех мировых брендов - Gucci Kids, Burberry и Moncler.
Первая фотосессия состоялась в Баку.
Отметим, что маленький Мушфиг является внуком известного врача и биогенетика Мушфига Гусейнова.
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