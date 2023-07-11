Gucci, Burberry и Moncler у ног азербайджанского ребенка

Азербайджанец Мушфиг Гусейнов, которому год и три месяца, стал лицом известных брендов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, ребенок, чьи фотографии набрали более 250 миллионов просмотров в социальных сетях, привлек внимание крупных компаний. Они обратились с предложением к семье мальчика, и таким образом Мушфиг стал лицом трех мировых брендов - Gucci Kids, Burberry и Moncler.

Первая фотосессия состоялась в Баку.

Отметим, что маленький Мушфиг является внуком известного врача и биогенетика Мушфига Гусейнова.