В Майами состоялись концерт “Песни Родины” и встреча с азербайджанской общиной

В городе Майами американского штата Флорида состоялись концерт под названием "Песни Родины", посвященный Азербайджану, и встреча с азербайджанской общиной, передает Day.Az.

В мероприятии, организованном Общиной азербайджанцев Флориды при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, приняли участие также представители турецкой диаспоры.

Поприветствовав участников встречи, председатель комитета Фуад Мурадов выразил членам общины признательность за проведенную в штате Флорида широкую информационную кампанию с целью пропаганды азербайджанских реалий во время 44-дневной Отечественной войны.

Напомнив о поручениях и рекомендациях Президента Ильхама Алиева на проведенном в Шуше V Съезде азербайджанцев мира, председатель комитета отметил высказывание главы государства "Разумеется, все мы - азербайджанцы, проживающие в Азербайджане, хотим, чтобы азербайджанцы, проживающие за рубежом, были тесно связаны с исторической Родиной. Было бы очень хорошо, если бы каждый азербайджанец хотя бы раз в год приезжал в Азербайджан вместе с семьей".

Затем он подробно остановился на механизмах единства азербайджанских общин за рубежом для обеспечения солидарности наших соотечественников, проживающих за рубежом, и более активного и организованного доведения до общественности Флориды азербайджанских реалий и культуры в поствоенный период, говорил о направлениях деятельности координационных советов, домов Азербайджана и азербайджанских воскресных школ.

На мероприятии выступили руководитель Общины азербайджанцев Флориды Эсмира Байрамова, член правления Ассоциации азербайджанских студентов в Университете Нова Саутистерн Лала Оруджева и писательница - уроженка Южного Азербайджана, автор книги "Jirtdan's Halloween" Дарья Ходаи. Oни говорили о деятельности представляемых ими организаций и проводимой работе.

Члены общины поблагодарили Государственный комитет по работе с диаспорой за организацию встречи и концертной программы. Еще раз было подчеркнуто, что комитет, постоянно консолидируя наших соотечественников, всегда оказывает поддержку в деле доведения до местной общественности азербайджанских реалий, культуры, а также популяризации наших талантливых соотечественников.

После официальной части азербайджанский музыкант Хан Бейли (Ширван Агабейли), проживающий в США и представляющий историческую родину в мире, выступил с сольным концертом под названием "Песни Родины", посвященным Азербайджану. На концерте прозвучали "Сесле мени", "Севирем", "Aзери торпагы", "Aзербайджан маралы", "Гел яныма", "Рейхан", "Ялан" и другие азербайджанские народные и композиторские песни. Участники мероприятия аплодисментами встретили исполнение Хана Бейли и сопровождающую его музыкальную группу.

После концерта наши соотечественники отметили, что концерт, демонстрирующий, что Азербайджан является современным музыкальным центром, имеющим историческое и географическое значение, а также сочетающим в себе восточную и западную культуры, играет важную роль в консолидации наших соотечественников. Они констатировали важность еще большей организации в дальнейшем концертов азербайджанских музыкантов, пропагандирующих нашу культуру за рубежом.

Отметим, что Хан Бейли, азербайджанец по происхождению, родился в Украине. В конце 80-х годов его семья переехала из Азербайджана в Украину. Начальное музыкальное образование получил в Украине, затем продолжил обучение в Азербайджане и Бостоне. Окончил Музыкальный колледж Беркли. Ранее работал в Нью-Йорке, а в настоящее время - в штате Флорида. Oсновное место в его репертуаре занимают азербайджанские песни. На всех концертах в США он исполняет песни родного края.

Государственный комитет по работе с диаспорой поддерживает деятельность представителей диаспоры, обладающих особым талантом в области культуры, искусства и спорта и пропагандирующих Азербайджан.