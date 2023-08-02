Врач азербайджанского происхождения получил высокую должность в США

Врач азербайджанского происхождения, доктор медицинских наук Рауф Шахбазов назначен руководителем недавно созданного отделения трансплантационной хирургии Медицинского центра Albany, расположенного в Нью-Йорке.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, наш соотечественник, который приступит к своим обязанностям 2 августа, также возглавит кафедру Нила Лемперта в отделении хирургии.

До назначения на эти должности Рауф Шахбазов работал в Медицинском университете UPSTATE в городе Сиракуза, штат Нью-Йорк. Наш соотечественник был директором программы трансплантации почки от живого донора, хирургическим директором программы трансплантации поджелудочной железы и директором программы роботизированной хирургии.

Рауф Шахбазов намерен расширить возможности программы в плане трансплантации и доступа к всесторонней помощи, а также ее образовательной и исследовательской миссии.

Наш соотечественник является выпускником Азербайджанского медицинского университета. Он является специалистом по MD, PHD, MRCS Ed, FEBS, по трансплантации печени, почек, поджелудочной железы, гепатобилиарной хирургии.

Он работал хирургом в Клинической городской больнице номер 5 в Баку и в больнице имени Короля Фейсала в Аль-Таифе Саудовской Аравии. Также работал хирургом-трансплантологом в Турции и Университете Вирджинии США, прошел долгосрочные тренинги в различных клиниках Европы и Америки. В 2012 году он был приглашен в США Американским обществом хирургов.

Он является членом многочисленных профессиональных обществ, в том числе Американского колледжа хирургов, Американского общества хирургов-трансплантологов и Американской медицинской ассоциации. В 2017 году начал общественную деятельность, создав Азербайджано-американскую медицинскую ассоциацию.

Он является автором и соавтором десятков статей в научных журналах. Он также является автором главы о трансплантации печени от живого донора в книге "Хирургия трансплантации". Помимо родного языка, он свободно владеет английским, русским, турецким языками, знает также арабский язык.

Отметим, что Рауф Шахбазов был участником состоявшегося в Шуше V съезда азербайджанцев мира- Съезда Победы.