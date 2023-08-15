Участники IV Летнего лагеря направили международным организациям обращение в связи с военными преступлениями Армении

Участники IV Летнего лагеря диаспорской молодежи "Гейдар Алиев - 100" провели информационную акцию в связи с агрессорской политикой Армении против Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в рамках акции был выражен протест против отказа Армении в предоставлении Азербайджану карт минных полей и информации об азербайджанцах, без вести пропавших во время Первой Карабахской войны, экологического террора, учиненного на азербайджанских землях, удерживаемых ею под оккупацией на протяжении 30 лет.

Участники лагеря направили в связи с этим сотни писем в ООН, Совет Европы, Европейский Союз, международные организации, парламентам зарубежных стран, главам государств и правительств.