Наследник Иреванского хана прибыл в Нахчыван

По приглашению Государственного комитета по работе с диаспорой наследник Иреванского хана Амир Али Сардари Иревани прибыл в Нахчыван.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, он выступит в качестве докладчика на одной из панелей, которые состоятся в рамках организованного в Нахчыване IV Летнего лагеря диаспорской молодежи "Гейдар Алиев - 100".

В первый день поездки Амир Али Сардари Иревани ознакомился с достопримечательностями Нахчывана: "Признателен комитету за предоставленную мне возможность. Лучший подарок ко дню рождения - взглянуть на гору Агры даг в Нахчыване, на границе с Иреваном. Я почувствовал близкую связь с предками. Не могу представить, что некогда мои предки гарцевали там на лошадях, сражались с врагами. Находиться здесь - прекрасное чувство".