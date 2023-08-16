"Рад находиться в Нахчыване. Я впервые в Нахчыване, жаль, что не в родном краю - Иреване. Признателен комитету за предоставленную мне возможность". Это слова наследника Иреванского хана Амира Али Сардари Иревани.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, он с сожалением отметил, что Нахчыван изолирован от остальной части Азербайджана: "Пользуясь случаем, хочу поговорить об изоляции Иревана и Нахчывана от Азербайджана. Я летел сюда через Иреван и озеро Гейча и сверху смотрел на родной край. Очень красивая и в то же время печальная картина. К сожалению, сюда можно прибыть только самолетом. К примеру, помимо Араза хотел увидеть и другие места. Скорее всего, я искал возможности приехать сюда по Зангезурскому коридору. Это не представилось возможным. На сей раз прибыл самолетом, может быть, в следующий раз...".

Наследник Иреванского хана сказал, что желает посетить родной край: "Несколько раз приглашали меня в Иреван. Конечно, мне хотелось бы приехать в Иреван. Но для меня было бы прискорбно увидеть разоренный край моих предков. Поэтому лучший подарок ко дню рождения - взглянуть на гору Агры даг в Нахчыване, на границе с Иреваном. Я почувствовал близкую связь с предками. Не могу представить, что некогда мои предки гарцевали там на лошадях, сражались с врагами. Находиться здесь - прекрасное чувство".

Отметим, что Амир Али Сардари Иревани выступил в качестве докладчика на одной из панелей, состоявшихся в рамках организованного в Нахчыване IV Летнего лагеря диаспорской молодежи "Гейдар Алиев - 100".