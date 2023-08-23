Азербайджанцы в Торонто разоблачают недопустимые действия Армении

Действующая в канадском городе Торонто азербайджанская община провела информационную акцию, направленную на осознание и поддержку мирных усилий нашей страны.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, в ходе акции, проведенной на знаменитой площади Йондж-Дандас (Yonge and Dundas Square) в центре города Торонто и на перекрестке Йондж-Блур (Yonge and Bloor), был создан уголок под названием "Карабах - это Азербайджан!". В уголке размещены фотоматериалы, отражающие такие лозунги, как "Aзербайджан желает мира, а Армения - войны", "Армения отвергает мир и выбирает войну", "Армения, подпиши мирное соглашение!", "Остановите незаконную деятельность армянских сепаратистов!", "Армения, прекрати минировать наши земли!", "Армянские мины убивают мирных жителей!", "Свободу азербайджанским заложникам!", "Требуем справедливости за жертв мин!", "Остановите экологический терроризм со стороны Армении!", "Требуем справедливости за разрушение экологической среды Карабаха!" и пр.

Активисты нашей общины раздали жителям Торонто брошюры под названием "Призыв к безотлагательной деятельности: решение критических проблем в Азербайджане", в которых отражена подробная информация о военных и экологических преступлениях Армении. B брошюрах гoворится о том, что в результате 30-летней захватнической политики Армении Карабахский регион Азербайджана превратился в руины и что актуальные проблемы, оставшиеся после войны 2020 года, до сих пор не нашли решения.

В ходе акции было отмечено, что мины, заложенные армянскими вооруженными силами на территориях Азербайджана, угрожают жизни людей. Так, после войны 2020 года число подорвавшихся на минах в Азербайджане достигло 303 человек. Подчеркнуто, что отказ официального Иревана в предоставлении точных карт минных полей грубо нарушает права человека и что плохое обращение с азербайджанцами, фрагментарные доказательства которого распространились ранее в армянских СМИ, противоречит III Женевской конвенции. Говорилось о том, что несколько взятых в заложники азербайджанских солдат подверглись физическим и моральным пыткам и оскорблениям, в то же время в Карабахском регионе Азербайджана осуществляется незаконная эксплуатация золотых и медно-молибденовых месторождений, уничтожено более 60 тысяч гектаров лесных угодий, загрязнены наши реки, также приведены и другие факты. Отмечено, что Азербайджан, на примере соседней Грузии доказавший приверженность региональному сотрудничеству, в соответствии с международным правом старается сохранить суверенитет на своей территории, в том числе над транспортно-коммуникационными путями, и что дорога Ханкенди - Лачин остается открытой.

Aзербайджанская община призвала канадскую общественность и международные организации на этом критическом и важном этапе не поддаваться на армянские домыслы, поддержать на деле миролюбивую политику Азербайджана и оказать содействие поощрению конструктивного диалога между сторонами.