В Баку ученик 4-го класса изобрел новую модель кондиционера - ВИДЕО
Бакинский школьник изобрел новую модель кондиционера.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Управления образования города Баку.
Отмечается, что устройство, изготовленное учеником 4-го класса средней школы №161, находящейся в ведении учреждения, - Мухаммедом Валили, выполняет функцию поддержания стабильного климата в помещении, а также охлаждения горячего воздуха.
Юный изобретатель думает о дальнейшем усовершенствовании изготовленного им устройства.
Отметим, что школьник, постоянно работающий над собой в области внедрения технологических инноваций, ранее создал новую модель пылесоса и макет вертолета.
Мухаммед, желающий в будущем стать робототехником, в свободное время изучает механизмы различных бытовых приборов, а также пытается усовершенствовать их.
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