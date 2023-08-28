В Баку ученик 4-го класса изобрел новую модель кондиционера

Бакинский школьник изобрел новую модель кондиционера.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Управления образования города Баку.

Отмечается, что устройство, изготовленное учеником 4-го класса средней школы №161, находящейся в ведении учреждения, - Мухаммедом Валили, выполняет функцию поддержания стабильного климата в помещении, а также охлаждения горячего воздуха.

Юный изобретатель думает о дальнейшем усовершенствовании изготовленного им устройства.

Отметим, что школьник, постоянно работающий над собой в области внедрения технологических инноваций, ранее создал новую модель пылесоса и макет вертолета.

Мухаммед, желающий в будущем стать робототехником, в свободное время изучает механизмы различных бытовых приборов, а также пытается усовершенствовать их.