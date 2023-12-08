Мухтар Бабаев принял участие в Дубае в мероприятии, посвященном изменению климата

В Дубае (ОАЭ) продолжает свою работу 28-я сессия Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

"9-й день конференции посвящен теме "Молодежь, дети, образование и навыки". В связи с этим в павильоне Азербайджана, функционирующем в рамках конференции, параллельно состоялись три мероприятия, соответствующие тематике. В мероприятиях приняли участие представители международных организаций и дружественных стран. В павильоне Азербайджана состоялась двусторонняя встреча с исполнительным директором Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, обсуждены перспективы взаимного сотрудничества. В этих мероприятиях принял участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

Концепция павильона Азербайджана, представленная высокотехнологичными решениями, "зеленые" инициативы страны были высоко оценены посетителями, говорится в сообщении министерства.

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