https://news.day.az/society/1655220.html Впервые в Баку устанавливаются велосипедные светофоры
Впервые в Баку устанавливаются велосипедные светофоры
Впервые в Баку начали устанавливать велосипедные светофоры.
Об этом Day.Az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.
Было отмечено, что цель состоит в продвижении средств персональной мобильности и повышении безопасности пользователей.
В настоящее время на некоторых центральных улицах и проспектах столицы проводятся технические работы в этом направлении.
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