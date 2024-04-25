Впервые в Баку устанавливаются велосипедные светофоры

Впервые в Баку начали устанавливать велосипедные светофоры.

Об этом Day.Az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

Было отмечено, что цель состоит в продвижении средств персональной мобильности и повышении безопасности пользователей.

В настоящее время на некоторых центральных улицах и проспектах столицы проводятся технические работы в этом направлении.

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