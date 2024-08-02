В Баку запустят прокат велосипедов

В Баку появится общественный прокат велосипедов.

Как передает Day.Az, в данный момент Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) устанавливает для них парковки.

Другие подробности пока неизвестны.

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