https://news.day.az/society/1679306.html В Баку запустят прокат велосипедов - ФОТО
В Баку запустят прокат велосипедов - ФОТО
В Баку появится общественный прокат велосипедов.
Как передает Day.Az, в данный момент Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) устанавливает для них парковки.
Другие подробности пока неизвестны.
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