В Лачине взорвалась мина

В Лачинском районе произошел минный инцидент.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджанской Республики.

Сообщается, что 3 августа 2024 года на освобожденной от оккупации территории села Калафалыг Лачинского района произошел минный инцидент.

"Житель села Вагазин Лачинского района Сулейманов Али Зейналабдин оглу, 1960 года рождения, во время выпаса скота на участке высоты под названием Сарыбаба в районе села Калафалыг района, подорвался на противопехотной мине на не очищенной от мин территории. В результате происшествия Сулейманов получил ранение левой ноги. По данному факту в прокуратуре Лачинского района проводится расследование", - отмечается в заявлении.

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