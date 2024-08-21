Рекордное число рабочих мест на освобожденных территориях

В первом полугодии 2024 года в освобожденных от оккупации районах Азербайджана создано 840 новых рабочих мест.

Согласно подсчетам, проведенным Day.Az на основании отчета Госкомстата, этот показатель увеличился на 42% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Так, в первом полугодии 2023 года в освобожденных от оккупации районах было создано 593 рабочих места.

В январе-июне 2024 года наибольшее количество рабочих мест было создано в Лачине (299) и Шуше (232).

За отчетный период в освобожденных от оккупации районах было зарегистрировано 159 новых предприятий и организаций, 1726 частных субъектов предпринимательства, что на 90 и 488 соответственно больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Освобожденные районы  
Число рабочих мест Число организаций Число частных предпринимателей
Агдам 103 24 524
Физули 37 19 371
Ходжавенд 14 2 29
Шуша 232 13 61
Джабраил 38 27 132
Кяльбаджар 42 7 229
Губадлы 24 7 80
Лачин 299 19 195
Зангилан 29 11 60
Ходжалы 3 11 42
Ханкенди 15 18 3
Агдере 4 1 0