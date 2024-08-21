Рекордное число рабочих мест на освобожденных территориях
В первом полугодии 2024 года в освобожденных от оккупации районах Азербайджана создано 840 новых рабочих мест.
Согласно подсчетам, проведенным Day.Az на основании отчета Госкомстата, этот показатель увеличился на 42% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Так, в первом полугодии 2023 года в освобожденных от оккупации районах было создано 593 рабочих места.
В январе-июне 2024 года наибольшее количество рабочих мест было создано в Лачине (299) и Шуше (232).
За отчетный период в освобожденных от оккупации районах было зарегистрировано 159 новых предприятий и организаций, 1726 частных субъектов предпринимательства, что на 90 и 488 соответственно больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.
|Освобожденные районы
|Число рабочих мест
|Число организаций
|Число частных предпринимателей
|Агдам
|103
|24
|524
|Физули
|37
|19
|371
|Ходжавенд
|14
|2
|29
|Шуша
|232
|13
|61
|Джабраил
|38
|27
|132
|Кяльбаджар
|42
|7
|229
|Губадлы
|24
|7
|80
|Лачин
|299
|19
|195
|Зангилан
|29
|11
|60
|Ходжалы
|3
|11
|42
|Ханкенди
|15
|18
|3
|Агдере
|4
|1
|0
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