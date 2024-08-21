Рекордное число рабочих мест на освобожденных территориях

В первом полугодии 2024 года в освобожденных от оккупации районах Азербайджана создано 840 новых рабочих мест.

Согласно подсчетам, проведенным Day.Az на основании отчета Госкомстата, этот показатель увеличился на 42% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Так, в первом полугодии 2023 года в освобожденных от оккупации районах было создано 593 рабочих места.

В январе-июне 2024 года наибольшее количество рабочих мест было создано в Лачине (299) и Шуше (232).

За отчетный период в освобожденных от оккупации районах было зарегистрировано 159 новых предприятий и организаций, 1726 частных субъектов предпринимательства, что на 90 и 488 соответственно больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.