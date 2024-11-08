https://news.day.az/society/1705454.html В Баку организован концерт в честь четвертой годовщины Победы в 44-дневной войне - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября в Приморском национальном парке в Баку по случаю Дня Победы организован праздничный концерт. Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, звезды азербайджанской эстрады выступили с концертной программой. Концертная программа была встречена жителями столицы с интересом.
В Баку организован концерт в честь четвертой годовщины Победы в 44-дневной войне - ФОТО - ВИДЕО
8 ноября в Приморском национальном парке в Баку по случаю Дня Победы организован праздничный концерт.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, звезды азербайджанской эстрады выступили с концертной программой.
Концертная программа была встречена жителями столицы с интересом.
В честь четвертой годовщины Победы в 44-дневной войне столица, в том числе Приморский национальный парк, а также другие парки и центральные улицы города, здания и балконы домов украшены азербайджанским флагом. На билбордах, мониторах и баннерах можно увидеть эмблему "харыбюльбюль" и лозунги Победы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре