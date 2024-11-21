В Баку ожидается морось

Обнародован прогноз погоды на 22 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью местами ожидается морось. Умеренный юго-западный ветер вечером перейдет в северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 10-12° тепла, днем 13-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм рт.ст. до 767 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах небольшие дожди, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-10° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0- 4° тепла, в высокогорье 4° мороза, днем 5-10° тепла.