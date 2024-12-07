На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим

В связи с дождливой погодой в Баку на некоторых участках дороги Зыхский круг - аэропорт скоростной режим был снижен на 20 км/ч.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечено, что в связи с изменением скоростного режима сотрудники Центра обновили информацию на информационно-скоростных табло.

Кроме того, на всех информационных табло появился знак "скользкая дорога".