https://news.day.az/society/1714799.html Хищение крупной суммы с одной из компаний в Баку В Баку был задержан сотрудник компании по подозрению в хищении значительной суммы денег. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, заявление о краже поступило в 40-е отделение полиции Бинагадинского района от одной из компаний, расположенных в этом районе.
Хищение крупной суммы с одной из компаний в Баку
В Баку был задержан сотрудник компании по подозрению в хищении значительной суммы денег.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, заявление о краже поступило в 40-е отделение полиции Бинагадинского района от одной из компаний, расположенных в этом районе.
В ходе расследования выяснилось, что экспедитор компании, 36-летний Дж.Губадов, продал принадлежащие фирме холодильники и присвоил 15 700 манатов.
Подозреваемый был задержан полицейскими. В настоящее время проводится расследование по данному делу.
Недавно в Азербайджане были задержаны наркоторговцы.
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