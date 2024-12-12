Хищение крупной суммы с одной из компаний в Баку

В Баку был задержан сотрудник компании по подозрению в хищении значительной суммы денег.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана, заявление о краже поступило в 40-е отделение полиции Бинагадинского района от одной из компаний, расположенных в этом районе.

В ходе расследования выяснилось, что экспедитор компании, 36-летний Дж.Губадов, продал принадлежащие фирме холодильники и присвоил 15 700 манатов.

Подозреваемый был задержан полицейскими. В настоящее время проводится расследование по данному делу.

Недавно в Азербайджане были задержаны наркоторговцы.