В Баку задержаны воры

В полицию поступила информация о краже золотых украшений на сумму 1 700 манатов из одного из домов, расположенных на территории Бинагадинского района.

Как сообщили Day.Az в МВД, были выявлены и задержаны две женщины, подозреваемые в совершении краж.

Кроме того, по подозрению в краже табачных изделий из магазинов на территории Хазарского и Бинагадинского районов столицы сотрудниками полиции задержаны двое подростков и ранее судимый за преступление, связанное с наркотиками, З.Рзаев.

Расследование продолжается.