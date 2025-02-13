https://news.day.az/society/1730021.html В Баку задержаны воры В полицию поступила информация о краже золотых украшений на сумму 1 700 манатов из одного из домов, расположенных на территории Бинагадинского района. Как сообщили Day.Az в МВД, были выявлены и задержаны две женщины, подозреваемые в совершении краж.
В Баку задержаны воры
В полицию поступила информация о краже золотых украшений на сумму 1 700 манатов из одного из домов, расположенных на территории Бинагадинского района.
Как сообщили Day.Az в МВД, были выявлены и задержаны две женщины, подозреваемые в совершении краж.
Кроме того, по подозрению в краже табачных изделий из магазинов на территории Хазарского и Бинагадинского районов столицы сотрудниками полиции задержаны двое подростков и ранее судимый за преступление, связанное с наркотиками, З.Рзаев.
Расследование продолжается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре