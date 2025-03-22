https://news.day.az/society/1739091.html В Азербайджане наблюдается дождливая погода Обнародована фактическая погода на 09.00 22 марта. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в большинстве регионов страны наблюдается дождливая погода. В горных районах выпал снег, высота снежного покрова в Шахдаге и Грызе составила 1 см. Из-за туманной погоды в ряде районов видимость ограничена до 500 метров.
В Азербайджане наблюдается дождливая погода
Обнародована фактическая погода на 09.00 22 марта.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в большинстве регионов страны наблюдается дождливая погода.
В горных районах выпал снег, высота снежного покрова в Шахдаге и Грызе составила 1 см. Из-за туманной погоды в ряде районов видимость ограничена до 500 метров. Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР до 6 градусов тепла, в низменных районах до 7 градусов, в горных районах до 6 градусов мороза.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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