В Азербайджане наблюдается дождливая погода

Обнародована фактическая погода на 09.00 22 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в большинстве регионов страны наблюдается дождливая погода.

В горных районах выпал снег, высота снежного покрова в Шахдаге и Грызе составила 1 см. Из-за туманной погоды в ряде районов видимость ограничена до 500 метров. Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР до 6 градусов тепла, в низменных районах до 7 градусов, в горных районах до 6 градусов мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az