https://news.day.az/society/1740471.html В одном из районов Баку загорелась квартира есть пострадавший На кухне 4-комнатной квартиры общей площадью 60 м² на 2-м этаже двухэтажного жилого дома в Сабаильском районе Баку сгорело 2 кубических метра мебели, 1 предмет бытовой техники и 3 кубических метра электрических кабелей. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
В одном из районов Баку загорелась квартира есть пострадавший
На кухне 4-комнатной квартиры общей площадью 60 м² на 2-м этаже двухэтажного жилого дома в Сабаильском районе Баку сгорело 2 кубических метра мебели, 1 предмет бытовой техники и 3 кубических метра электрических кабелей.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
По информации, во время пожара дымом отравился 1 человек. Квартира защищена от пожара.
Пожар потушен силами пожарной бригады.
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