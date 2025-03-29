На кухне 4-комнатной квартиры общей площадью 60 м² на 2-м этаже двухэтажного жилого дома в Сабаильском районе Баку сгорело 2 кубических метра мебели, 1 предмет бытовой техники и 3 кубических метра электрических кабелей.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

По информации, во время пожара дымом отравился 1 человек. Квартира защищена от пожара.

Пожар потушен силами пожарной бригады.