https://news.day.az/society/1765149.html В Баку девушка упала с 14-го этажа и чудом осталась жива В Баку 17-летняя девушка упала с 14-го этажа и чудом осталась жива. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, пострадавшая 2008 года рождения была срочно доставлена в отделение неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра с диагнозом множественные травмы тела.
В Баку девушка упала с 14-го этажа и чудом осталась жива
В Баку 17-летняя девушка упала с 14-го этажа и чудом осталась жива.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, пострадавшая 2008 года рождения была срочно доставлена в отделение неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра с диагнозом множественные травмы тела.
По информации пресс-секретаря центра Рузбеха Маммеда, после оказания экстренной помощи девушка была переведена в реанимацию. Она находится в состоянии комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики оценивают её состояние как критическое.
Точная причина падения пока неизвестна, по факту инцидента ведётся расследование.
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