В Баку девушка упала с 14-го этажа и чудом осталась жива

В Баку 17-летняя девушка упала с 14-го этажа и чудом осталась жива.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, пострадавшая 2008 года рождения была срочно доставлена в отделение неотложной медицинской помощи Клинического медицинского центра с диагнозом множественные травмы тела.

По информации пресс-секретаря центра Рузбеха Маммеда, после оказания экстренной помощи девушка была переведена в реанимацию. Она находится в состоянии комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики оценивают её состояние как критическое.

Точная причина падения пока неизвестна, по факту инцидента ведётся расследование.