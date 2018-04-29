Федор Емельяненко одержал победу над американцем Фрэнком Миром - ВИДЕО
Легендарный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко одержал победу над американцем Фрэнком Миром в первом раунде турнира за пояс Bellator в тяжелом весе в США. Бой прошел в городке Роузмонт под Чикаго в ночь на воскресенье и завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде. Для победы Федору потребовалось менее минуты, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Начало боя было очень активным - Мир попал в Емельяненко и зажал его у стенки ринга, но россиянин вышел из этой ситуации и провел свою атаку, повалив Мира на настил. Американец также спасся, но через мгновение получил удар по голове и рефери остановил бой, когда Емельяненко бросился добивать.
Для 41-летнего Емельяненко эта победа стала 37-й в карьере при пяти поражениях. После возобновления карьеры в 2015 году российский боец одержал третью победу в четырех боях. 38-летний Мира проиграл 12-й бой при 18 победах.
Емельяненко в полуфинале турнира за титул Bellator встретится с 41-летним американцем Чейлом Сонненом.
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