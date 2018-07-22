Чемпион "Формулы-1" анонсировал завершение своей карьеры

Двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо заявил о скором завершении карьеры, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru. По его словам, он останется в больших гонках ещё на два года, не считая текущий. Причин несколько: помимо возраста пилота (ему через неделю исполнится 37 лет), на решение Алонсо влияют изменения регламента.

"Мне абсолютно неважно, каким будет размер шин по новому регламенту, в 2021 году меня здесь абсолютно точно не будет, поэтому и регламент мне не особо интересен," - Фернандо Алонсо.