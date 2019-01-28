Фернандо Алонсо стал победителем гонки "24 часа Дейтоны"

Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" испанец Фернандо Алонсо выиграл ежегодно проводимую в США гонку на выносливость "24 часа Дейтоны".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в составе победившего экипажа "Кадиллака" вместе с Алонсо были американец Джордан Тейлор, голландец Ренгер ван дер Занде и экс-пилот "Формулы-1" японец Камуи Кобаяси.

37-летний Алонсо выигрывал "Формулу-1" в 2005 и 2006 годах, он также является победителем гонки "24 часа Ле-Мана" (2018). После прошлого сезона Алонсо покинул "Формулу-1".

"24 часа Дейтоны" - 24-часовая гонка на выносливость, проводимая ежегодно в Дейтона-Бич (США). Она является одной из главных автомобильных гонок сезона в США.

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