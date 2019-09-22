Сегодня, 22 сентября, в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет заключительный день 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает Trend.

В заключительный день Чемпионата пройдут финалы команд в групповых упражнениях. Команды представят упражнения с пятью мячами и упражнения с тремя обручами и двумя парами булав.

Соревнования начнутся в 14.30, команда Азербайджана выступит в финале групповых упражнений с тремя обручами и двумя парами булав. В состав команды входят - Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе соревнований, прошедших 21 сентября команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

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