Команда России с результатом 29.450 балла заняла первое место на 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На втором месте с результатом 29.400 балла расположилась команда Япония, третью строчку, набрав 29.200 балла, заняла команда Италии.

Команда Азербайджана с результатом 26.450 балла заняла седьмую позицию. В состав команды входят Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

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