«Ювентус» проиграл «Наполи» - ВИДЕО

"Ювентус" уступил "Наполи" в матче 21-го тура чемпионата Италии, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

"Ювентус" (51) располагается на первом месте, "Наполи" (27) - десятый.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

"Наполи" - "Ювентус" 2:1 (0:0)

Голы: Зелински 63, Инсинье 86 - Криштиану Роналду 90

"Наполи": Мерет, Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Руис, Демме (Лоботка 69), Зелински (Элмас 81), Кальехон , Милик (Льоренте 90), Инсинье

Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич (Рабьо 50), Матюиди (Дуглас Коста 72), Дибала (Бернардески 72), Игуаин, Криштиану Роналду

Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Демме 30, Бентанкур 61, Рабьо 70, Хисай 76, Бернардески 81, де Лигт 85

Судья: Мариани Маурицио.

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