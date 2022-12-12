Александр Емельяненко о завершении карьеры брата Федора

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал решение брата Федора завершить карьеру. Как передает Day.Az, спортсмен высказался на своем YouTube-канале.

"Мне кажется, ему не стоит уходить. Нужно работать, терпеть, показывать всем, что в любом возрасте можно заниматься спортом", - заявил Емельяненко-младший. Он добавил, что брат хочет не завершить карьеру, а переквалифицироваться и драться по правилам бокса.