Бекхэм заявил, что Мбаппе станет одним из величайших футболистов

Бывший футболист национальной команды Англии Дэвид Бекхэм высказался об игре нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Его слова передает ESPN Deportes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я думаю, что Килиан Мбаппе - это один из тех игроков, которые меня больше всего восхищают сейчас. Килиан еще долго будет одной из главных звезд. Если он продолжит играть так же, как до этого, он станет одним из величайших футболистов и будет доминировать еще долгое время", - сказал Бекхэм.

21 мая стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ", который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Однако громкий переход не состоялся.

Килиан Мбаппе сделал хет-трик в финале чемпионата мира против сборной Аргентины. Два гола были забиты им с пенальти.

Всего на счету 23-летнего француза в семи матчах восемь забитых мячей (два с пенальти) и две результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром турнира.

В текущем чемпионате Франции Мбаппе принял участие в 18 матчах, забив 13 мячей и дважды отметившись результативными передачами.