Серьезная потеря в Карабахе перед Гентом

Хавбек азербайджанского "Карабаха" Марко Янкович не сможет сыграть в ответном стыковом матче Лиги конференций по футболу против бельгийского "Гента".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, черногорский футболист получил травму. Хавбек потянул мышцу и, предположительно, выбыл из строя на месяц.

Матч "Гент" - "Карабах" состоится 23 февраля на стадионе "Геламко Арена" в Генте и начнется в 21:00 по местному времени (00:00 по Баку).

