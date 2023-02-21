Месси передумал продлевать контракт с «ПСЖ»

Аргентинский футболист Лионель Месси не собирается продлевать контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нынешний контракт нападающего с "ПСЖ" истекает по завершении текущего сезона. Ранее СМИ сообщали, что парижский клуб ведет переговоры о продлении соглашения с Месси и что он согласен остаться в команде. Однако теперь футболист якобы склоняется к уходу из "ПСЖ" этим летом.

Другими вариантами продолжения карьеры для Месси по слухам являются переход в выступающий в MLS "Интер Майами" и возвращение в "Барселону".