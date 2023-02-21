Надаль о номинировании себя на премию «Спортсмен года»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в своих социальных сетях поделился мнением о номинировании себя на премию Laureus в категории "Спортсмен года", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Для меня большая честь снова быть номинированным на премию спортсмену года от Laureus, но в этом году...

Вперед, Лео Месси, ты это заслужил", - написал Надаль.

В 2022 году Надаль выиграл два титула Турниров Большого шлема - Australian Open и "Ролан Гаррос". Также 36-летний теннисист взял титулы в Акапулько (Мексика) и Мельбурне.