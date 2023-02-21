https://news.day.az/sport/1540214.html Надаль о номинировании себя на премию «Спортсмен года»
Надаль о номинировании себя на премию «Спортсмен года»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в своих социальных сетях поделился мнением о номинировании себя на премию Laureus в категории "Спортсмен года", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Для меня большая честь снова быть номинированным на премию спортсмену года от Laureus, но в этом году...
Вперед, Лео Месси, ты это заслужил", - написал Надаль.
В 2022 году Надаль выиграл два титула Турниров Большого шлема - Australian Open и "Ролан Гаррос". Также 36-летний теннисист взял титулы в Акапулько (Мексика) и Мельбурне.
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