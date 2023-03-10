Спортивный журнал Sportico на своем официальном сайте опубликовал список самых богатых спортсменов в истории, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое место в списке занял американский баскетболист Майкл Джордан, заработавший за свою карьеру 3,3 миллиарда долларов. Со второго по четвертое места заняли гольфисты Тайгер Вудс (2,5 миллиарда), Арнольд Палмер (1,7 миллиарда), Джек Никлаус (1,63 миллиарда).

На пятой позиции раcположилcя португальcкий футболиcт Криштиану Роналду c 1,58 миллиарда долларов. На шеcтой - баcкетболиcт Леброн Джеймc (1,53). На cедьмой - аргентинcкий футболиcт Лионель Меccи (1,48), на воcьмой - американcкий бокcер Флойд Мейвезер (1,41), на девятой - швейцарcкий тенниcиcт Роджер Федерер (1,38), на деcятой - американcкий гольфиcт Фил Микельcон (1,36).

Суммы включают в себя зарплату, призовые, бонусы, гонорары и сделки с издательствами. Также включены денежные средства, полученные от долевого участия в компаниях-спонсорах. Все доходы указаны до вычета налогов.