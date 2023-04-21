Мексиканские спортсменки чувствуют себя очень комфортно в Национальной арене гимнастики в Баку.

Об этом в пятницу сказала Trend посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро, которая посетила Национальную арену гимнастики в рамках проходящего в Баку Кубка мира по художественной гимнастике, передает Day.Az.

"Рада была пообщаться с гимнастками из своей страны, пожелать им удачи, высказать слова поддержки и гордости за них. Представители сборной Мексики в беседе со мной подчеркнули, что Национальная арена гимнастики - самая прекрасная гимнастическая площадка в мире, здесь для спортсменов созданы все условия, они ощущают себя как дома", - сказала она.

Посол добавила, что Кубок мира по художественной гимнастике организован замечательно.

"Команда Азербайджана выступает хорошо, желаю гимнасткам завоевать медали. Отмечу, что это мое второе посещение Арены, ранее наблюдала за ходом соревнований международного турнира", - подчеркнула она.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.