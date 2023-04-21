Лучшие моменты первого дня соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку

В пятницу, 21 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В первой половине соревновательного дня гимнастки выступающие в индивидуальной программе представили упражнения с обручем и мячом. Во второй части соревнований команды в групповых упражнениях выступают в программе с пятью обручами.

Участницы Кубка мира демонстрируют пластику и красоту движений, они выполняют сложные гимнастические композиции под прекрасное музыкальное сопровождение.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.

Trend представляет читателям фото лучших моментов первого дня соревнований Кубка мира в Баку.