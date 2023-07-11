Азербайджанские гимнастики привезли на родину исторические медали

Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике, завоевавшие награды на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике в Клуж-Напока (Румыния), вернулись на родину с медалями, сообщили во вторник Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

Напомним, что чемпионат мира прошел с 7 по 9 июля. Юниорская групповая команда Азербайджана завоевала на чемпионате мира три "бронзы" - в многоборье, а также в программе с пятью скакалками и пятью мячами. Этот успех является первым достижением в истории азербайджанской гимнастики на юниорском чемпионате мира.

В состав команды в групповых упражнениях вошли - Говхар Ибрагимова, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадина Асланова, Илаха Бахадырова, Аян Садыгова и Захра Джафарова.

В Международном аэропорту Гейдара Алиева членов сборной Азербайджана по художественной гимнастике встретили представители Федерации гимнастики Азербайджана, коллеги, представители спортивной общественности, а также родные и близкие.

По возвращении на родину грации поделились с представителями СМИ впечатлениями об участии в чемпионате мира, отметив что довольны результатом своего выступления.

"Выступили хорошо, надеюсь, в будущем продемонстрируем еще большие результаты. Конечно, участвовать в соревнованиях, выступать на чемпионате мира - нелегко, мы волновались. Но наша команда справилась со всеми сложностями и завоевала медали.

Подготовка к чемпионату прошла хорошо, и дала свои результаты. На учебно-тренировочных сборах мы усиленно работали над программами, благодарим наших тренеров, хореографов, всех, кто с нами работал и поддерживал", - сказала грация Мадина Асланова.

Гимнастики также рассказали, что следующими соревнованиями для них станут II Международные Игры стран СНГ, которые пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа.