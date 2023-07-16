Азербайджанские гимнастки завоевали "золото" на международном турнире в Риме

В итальянской столице Риме стартовал международный турнир по художественной гимнастике "Кубок Рима".

Как передает Day.Az, Азербайджан на соревнованиях представляют 12 гимнасток из клуба "Оджаг Спорт". В турнире также участвуют две гимнастки клуба из Загатальского подразделения.

Из азербайджанских гимнасток золотые медали завоевали Нилай Пюнханлы (без предмета, с мячом), Наргиз Алиева (без предмета, с мячом), Мишель Анискина (без предмета, с мячом), Айлин Юсифли (без предмета, с мячом), Фатима Зейналова (обруч).

Также представительница клуба из Загаталы Лейла Хасратова оправдала возложенные на нее надежды и сумела завоевать две золотые медали (без предмета, булавы).

Сара Атакишиева завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами и бронзовую медаль в упражнениях с мячом. Еще один член команды, Мяляк Махмудлу завоевала бронзовую медаль в упражнениях с булавами.