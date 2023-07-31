https://news.day.az/sport/1585565.html Азербайджанская гимнастка завоевала "серебро" на Всемирной летней Универсиаде "Чэнду-2021"
Азербайджанская гимнастка завоевала "серебро" на Всемирной летней Универсиаде "Чэнду-2021"
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала серебряную медаль на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Чэнду, сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.
Зохра Агамирова заняла на соревнованиях второе место в упражнении с обручем.
Напомним, что на XXX летней Универсиаде, которая прошла в 2019 году в Неаполе (Италия), азербайджанская грация завоевала две серебряные награды - в упражнении с булавами и в многоборье.
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