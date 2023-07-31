https://news.day.az/sport/1585679.html Зохра Агамирова завоевала на Всемирной летней Универсиаде два "серебра" и одну "бронзу"
Зохра Агамирова завоевала на Всемирной летней Универсиаде два "серебра" и одну "бронзу"
Член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова завоевала третью медаль на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Чэнду, сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.
Грация удостоена "бронзы" в упражнении с лентой. Ранее Агамирова завоевала серебряные медали в упражнениях с обручем и булавами.
Напомним, что на XXX летней Универсиаде, которая прошла в 2019 году в Неаполе (Италия), азербайджанская грация завоевала две серебряные награды - в упражнении с булавами и в многоборье.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре